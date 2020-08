Un nuovo point elettorale per Giulio Mastrobattista: giovedì l'inaugurazione

La portavoce comunale di Fratelli d' Italia di Fondi, comunica che giovedi 6 agosto alle ore 19 30, sarà inaugurato un nuovo point elettorale, in Piazza San Francesco.



All' evento è prevista la presenza del candidato a sindaco Giulio MASTROBATTISTA.



Parteciperanno l'Onorevole Francesco Lolobrigita, l' onorevole Nicola Procaccini Eurodeputato ed il Senatore Nicola Calandrini portavoce provinciale.



Allo scopo di contrastare il diffondersi del virus COVID-19 ci impegneremo affinche lo svolgimento dell' inaugurazione, avvenga in osservanza alle misure precauzionali disciplinate dal vigente DPCM dell' 11 giugno 2020.