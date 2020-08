Il 6 agosto 2020, in Fondi, i Carabinieri della locale Tenenza, deferivano in stato di liberta’ all’A.G. una donna 53enne, sorpresa in quel centro in violazione alle prescrizioni imposte dal foglio di via obbligatorio per anni tre, emesso nei suoi confronti in data 8 giugno 2020 dalla Questura di Latina.