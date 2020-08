Autunno caldo per FdI Sperlonga: programmazione e dialogo con le forze politiche del territorio in vista delle amministrative”

Fratelli d’Italia Sperlonga si prepara per le nuove sfide del prossimo autunno.

“In un anno così particolare - dichiara Sara Kelany, portavoce cittadina del partito della Meloni - durante il quale abbiamo vissuto momenti molto duri e il congelamento improvviso delle nostre vite, il partito comunque ha lavorato incessantemente, soprattutto per tutelare i bisogni dei nostri concittadini e dei comparti più colpiti dalla crisi. Il prossimo autunno dovremo affrontare sfide importanti, dovremo riportare al centro del dibattito politico regionale e nazionale la nostra economia, fatta di un turismo di eccellenza e di un’agricoltura che deve trovare maggior sbocchi. La crisi che sta seguendo la pandemia ci preoccupa molto e sappiamo che dovremo affrontare tempi duri, anche se la stagione sta comunque regalando ai nostri imprenditori una boccata d’ossigeno, questo non basta, occorrerà programmare un piano di recupero per il prossimo futuro. Alle iniziative del partito nazionale che ci vedranno impegnati sul territorio, dunque, FdI Sperlonga aggiungerà un’offerta politica di estrema qualità e porterà in paese un grande evento programmatici che avrà come obiettivo la valorizzazione delle nostre eccellenze".