L’anima oscura delle fiabe: i fratelli Latilla incantano il pubblico

Sabato 8 Agosto è andato in scena lo spettacolo "Narrar di prìncipi, parlar di fate", un recital sulla fiaba in cui Francesco Latilla, unico attore in scena, ha dato vita all'arcano universo dei fratelli Jacob e Wilhem Grimm lasciando gli spettatori a bocca aperta. Dopo i trionfi cinematografici, i fratelli Latilla sono tornati in ottima forma, dando prova di essere due ottimi registi anche in teatro, portando in scena testi poco convenzionali e coraggiosi. Gianmarco Latilla ha rivelato di aver cominciato assieme a suo fratello un duro lavoro sul suono, sulla parola che a contatto con la musica, diventa essa stessa nota musicale. Francesco Latilla è stato capace di tenere per circa un'ora tutto il pubblico con lo sguardo incollato verso di lui, mentre ricreava mondi arcaici e surreali. Al momento dei saluti istituzionali, il dottor Gino Fiore si è complimentato con Gianmarco Latilla per la sapienza tecnica e con Francesco per l'enorme bravura annunciando :"Questo signore qui, questa sera mi è sembrato proprio Carmelo Bene." Inoltre sono intervenuti il presidente del Rotaract club Terracina – Fondi Alda Attinà, il delegato zona del distretto Rotaract 2080 Alessandra Canali, il direttore del parco Lucio De Filippis, il sindaco Beniamino Maschietto ed il coordinatore della Casa della cultura Simone Nardone. La serata è stata organizzata da “La cinearte produzioni e dal Rotaract club Terracina – Fondi” con la direzione artistica di Fiorenza Nallo e Antonio Latilla. Insomma, pare che quella sera, in quel luogo così mistico sia accaduto un miracolo, riuscire a far tornate il pubblico verso l'infanzia e riguardare l'anima delle fiabe sotto un' altro aspetto, quello originale, quello del macabro. Adesso non resta che attendere una prossima tappa dei fratelli Latilla.