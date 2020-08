Fondi Vera incontra i cittadini in Piazza Matteotti e Piazza della Repubblica

Eì l'intervento di Fondi Vera.

"La Città che vogliamo rappresentare - fa sapere il movimento - mette al centro il benessere diffuso visto come sinergia tra tutti i settori, una Città competente, ambiziosa, competitiva che trovi linfa vitale nel serbatoio di competenze e idee che siamo oggi in grado di esprimere in un Programma, quanto ambizioso, tanto alla portata della nostra Fondi.

Una Città che punti al riconoscimento del proprio bagaglio peculiare fatto di storia, cultura, caratteristiche geografiche e paesaggistiche che la rendono unica, che sviluppi tali aspetti con i mezzi e le risorse oggi disponibili, con competenza e grande passione. Una Città che intende realizzare tutto ciò trasmettendo un nuovo senso di fiducia nelle Istituzioni, che non debbono più rendersi così lontane dai propri Cittadini, abbattendo ogni distanza tra Ente locale e Comunità, con la trasparenza che la Politica merita e impone.

Avremo cura di porre come capisaldi dei punti programmatici la Persona, Cittadini di ogni età, dalle fasce più deboli a quelle più fragili, come anziani e bambini. A loro in particolar modo dobbiamo una Città che abbia futuro. Che abbia a cuore la loro qualità della vita, la loro mobilità, tutela, formazione ed educazione.

Per realizzare ciò presentiamo i nostri Candidati che oltre ad essere orgogliosamente parte del nostro Progetto rappresenteranno, grazie alle loro competenze, ognuno un tema preciso del nostro Programma Elettorale Amministrativo, cui fare riferimento per ogni desiderio di confronto o proposta.

Francesco Ciccone Candidato Sindaco rappresenta la grinta e la preparazione indispensabile per iniziare questo cambiamento, unico Candidato Sindaco, ricordiamo, scelto dal suo elettorato. Non è un sogno ma il clima di cambiamento è ormai diffuso nell’aria “viziata” della nostra Città, per cui aprendo il cuore, spalancando le menti, le orecchie e gli occhi, saremo in grado di capire che adesso…. è tempo.

Oggi, Venerdì 14 Agosto, dalle ore 18 alle ore 24, in Piazza Matteotti e Domenica 16 Agosto, dalle ore 19 alle ore 24 in Piazza della Repubblica, incontreremo amici e sostenitori, Cittadini e curiosi, per conoscere le loro proposte, i loro suggerimenti, le loro aspettative. Grazie a tutti coloro che sosterranno Fondi Vera ed il suo Programma di idee per la Città, il suo Candidato Sindaco ed i Candidati al Consiglio Comunale".