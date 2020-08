Elezioni: inaugurato il point del segretario del Pd Danilo Pallisco

Nella serata di martedì 11/08/2020, il candidato del pd, nonché segretario del circolo cittadino di Fondi, Danilo Pallisco ha inaugurato il point elettorale in piazza San Francesco

Il PD fondano si apre a nuove possibilità di rinascita grazie all’incontro e alla fusione con forze politiche civiche, uniti per dare voce ad una solida alternativa sul territorio. In particolare, nel periodo storico che stiamo attraversando, c’è bisogno di nuove energie per colmare l’inattivismo radicato in quelle potenziali forze economiche di cui la nostra città è capace. Ripartire per rivalorizzare avendo come unico credo l’idea di cittadinanza responsabile.





Luciano Pannone, membro dell’Assemblea Regionale Partito Democratico

Rosaria Alfinito, Responsabile Provinciale Partito Democratico