"Ritroviamoci nel Parco Ausoni": tutti gli eventi gratuiti fino al prossimo 23 agosto

Tutti gli eventi gratuiti per bambini, ragazzi, famiglie e anziani promossi dall’Ente Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi nella programmazione per l’Estate 2020 “Vivi i Parchi del Lazio”

“Prosegue l’impegno del nostro Ente Parco – dichiara il Presidente dell’Ente Regionale Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi Bruno Marucci – nella promozione e organizzazione di eventi gratuiti rivolti a bambini, ragazzi, famiglie e anziani, nell'ambito della programmazione regionale ‘VIVI I PARCHI DEL LAZIO’ per l'estate 2020”.

Tutte le iniziative saranno svolte nel rispetto delle norme, nazionali e regionali, riguardo l’emergenza epidemiologica da Covid-19, per il distanziamento sociale ecc. Sarà dunque necessario indossare la mascherina.

Questo il programma degli eventi in calendario dal 20 al 23 agosto 2020:

Giovedì 20

Presentazione del libro "Da me a te. Andata e ritorno" di Roberta Recchia e Federica Sanguini e mostra d'arte "Ciò che non si vuol conoscere genera paura". Appuntamento alle ore 19,00 presso il chiostro del complesso di San Domenico, in largo Luigi Fortunato a Fondi (LT). Evento a cura dell'Associazione "Musicinecultura". Per informazioni e prenotazione obbligatoria: tel.mob. 3334711361 e 3281475445.

Venerdì 21

Ecosuoni: Omaggio a Gianni Rodari. Appuntamento alle ore 18,00 con lettura di alcune favole a cura di David White e alle ore 19,30 con il Laboratorio di Arteterapia “Il senso capovolto” a cura di “IntegrativaMente”. Evento a cura dell’Associazione “Canto di Eea” che si terrà presso il Monumento Naturale di Camposoriano, Contrada Camposoriano 30- Terracina/Sonnino (LT). Per informazioni e prenotazione obbligatoria: tel.mob. 3383885338.

Sabato 22

Alla scoperta di Villa Cantarano. Visita guidata nel giardino di Villa Cantarano: ambiente, cinta muraria, hortus urbis, leggenda del mitraismo. Dalle ore 16,00 alle ore 21,00 con ingresso da piazza Porta Vescovo – Fondi (LT). Evento a cura dell’Associazione Pro Loco di Fondi. Per informazioni e prenotazione obbligatoria: tel.mob. 3297764644.

Domenica 23

Ecosuoni: Tai Ji Quan. Laboratorio di Tai Ji Quan, antica arte marziale cinese, a cura di Bianca Alla. Appuntamento alle ore 18,00 presso il Monumento Naturale di Camposoriano, Contrada Camposoriano 30 - Terracina/Sonnino (LT). Evento a cura dell’Associazione “Canto di Eea”. Per informazioni e prenotazione obbligatoria: tel.mob. 3383885338.

“Voci nel Parco”. Dalle ore 18,00 alle ore 20,00 passeggiata nella sughereta, letture per bambini sul tema dei boschi e dei parchi, fiabe locali sulle fate e intrattenimento musicale. Appuntamento presso la ex scuola di Campo Marinello, Sughereta di San Vito – Monte San Biagio (LT). Evento a cura dell’Associazione “Leggimi sempre”. Per informazioni e prenotazione obbligatoria: tel.mob. 3281337395.