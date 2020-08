L'Anpi torna all'attacco: "Tra i candidati di Mastrobattista anche un naziskin"

Poco più di un mese fa l'Anpi esprimeva la propria perplessità nei confronti del candidato

sindaco Giulio Mastrobattista per un gesto che, a detta di quest'ultimo, era semplicemente

fraintendibile. Bene, noi crediamo alle parole dell'avvocato e vogliamo riportarle

nuovamente prima di chiedergli un'ulteriore presa di posizione:

"Non ho mai militato in Partiti fascisti. Men che mai neo fascisti. Non coltivo

nostalgie romantiche ed estetismi dannunziani pur rispettando chi non la pensa come me.

Sono solo un uomo di destra, di una destra moderna ed allo stesso tempo una destra

sociale, voglio stare vicino alla gente. Perché sono convinto che soltanto votando a destra

si rifà l’Italia. Chi mi accusa di aver fatto il saluto romano mi ferisce l’anima e violenta

la mia storia. Offende la mia formazione politica e culturale e ne risponderà nelle sedi

giudiziarie, non ultima quella penale".