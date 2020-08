Pallamano: l'Hc Fondi ancora attiva sul mercato, torna Francesco Cascone

Altra novità per l’HC Fondi 2020/2021, che in realtà rappresenta un ritorno in maglia rossoblu. Dopo qualche stagione, infatti, Francesco Cascone torna alla corte di mister Giacinto De Santis.

Il pivot, classe ’87, nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di SDG Spezia, Farmigea, Lazio Pallamano, HC Fondi e, nelle ultime stagioni, del Gaeta Sporting Club.

“Possiamo e vogliamo fare bene! - ha dichiarato Cascone - È un campionato particolare in un anno particolare e spesso è in questi momenti che vengono fuori le sorprese. Sono contento che con l’impegno sia mio che della società si sia riusciti a ricelebrare questo sodalizio. È stato bello rincontrare dirigenza, compagni e, spero di dir presto, anche tifosi”.

La dirigenza fondana, con questo ultimo tassello, ha di fatto chiuso il mercato. Anche se le parole del Direttore Sportivo Guglielmo di Perna fanno presagire qualche altro colpo in canna: “Siamo felici di aver potuto riabbracciare Francesco Cascone, un ragazzo che conosce bene l’ambiente e sicuramente sarà un esempio per i più giovani. Per adesso il mercato dell’HC Fondi è chiuso e la rosa a disposizione del tecnico ben definita, ma se dovesse capitare qualche occasione last minute per puntellare ulteriormente il roster, non ci faremo trovare di certo impreparati”.

Gli uomini a disposizione di Giacinto De Santis stanno proseguendo, con tanto impegno e dedizione, il lavoro di preparazione in vista dell’esordio stagionale del 5 settembre prossimo in quel di Conversano.