Inaugurato il point di Venditti (Camminare Insieme): "Dobbiamo coltivare questo entusiasmo, il centrosinistra è la vera alternativa"

Guardare avanti, ma con le radici ben salde nella storia: dopo tanti anni, il centrosinistra fondano è riuscito ad occupare la storica piazza della sinistra fondana.

Nella serata di martedì 25 agosto il candidato di "Camminare Insieme" Salvatore Venditti, insieme al candidato sindaco Raniero De Filippis, ha riportato in Piazza della Repubblica tanti appassionati che hanno voglia di ascoltare nuove proposte e sono alla ricerca di un vero cambiamento per Fondi, in totale discontinuità con le amministrazioni di centrodestra che si susseguono alla guida della città da 26 anni.

"Sono piacevolmente colpito dai tanti giovani, dalla voglia di cambiamento e dall'entusiasmo che c'è qui stasera - ha spiegato, durante il suo intervento, Raniero De Filippis -. Salvatore Venditti, con l'organizzazione di questa serata, è riuscito finalmente a riempire la storica piazza della sinistra locale".

Un entusiasmo rilanciato da Venditti che, con un clima colloquiale e di dialogo costruttivo, ha parlato alla piazza utilizzando tutta la passione che anima il suo impegno politico.

Tra i temi su cui è stato posta maggiore attenzione, le politiche giovanili: "Serve un'attenzione maggiore ai giovani - ha rimarcato Venditti -. Con tutta la squadra di 'Camminare Insieme' abbiamo un'idea di città che passa per coloro che spesso vengono illusi e abbandonati; la generazione di coloro che sono stanchi di sentire parlare di meritocrazia e osservare le promesse mancate. Noi puntiamo sulle politiche giovanili - ha concluso Venditti - e per questo investiremo, anche economicamente, su questo importantissimo settore. Perché il futuro è adesso."