Monte San Biagio: chiesto l'annullamento dell'ordinanza sull'accensione dei residui vegetali

All’adunanza del Consiglio Comunale del 16 settembre “Monte San Biagio Futura” ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza sindacale n. 68 del 9 settembre 2020, con la quale il sindaco ha consentito, in misura limitata ed in determinati orari, l’occasionale combustione di sfalci e potature a partire dal 16 settembre 2020.

“Il motivo di illegittimità evidenziato, peraltro riconosciuto dal Sindaco, impone l’annullamento dell’ordinanza di settembre” dichiarano i consiglieri di “MSB Futura”.

Tanto più che nella mattinata di ieri 17 settembre, la contrada di Vallemarina si è nuovamente svegliata sotto una densa cappa di fumo, che, per quanto riferitoci, ha addirittura provocato malori a qualche cittadino. Ribadiamo quindi il nostro invito a rispettare le regole: la combustione della plastica è sempre vietata e sanzionata penalmente; i residui vegetali non possono essere bruciati sino al 30 settembre. Comprendiamo le esigenze di tutti, in particolare quelle degli agricoltori. Ma tutti dobbiamo comprendere e rispettare le superiori esigenze di tutela dell’ambiente e della salute, che ci impongono di rimandare attività di combustione di sfalci e potature a partire dal 1 ottobre.