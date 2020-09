Monte San Biagio Futura conferma e motiva la propria posizione sull'ordinanza dei fuochi

Come illustrato all’adunanza del Consiglio Comunale del 16 settembre, l’ordinanza sindacale n. 68 del 9 settembre 2020 con la quale il sindaco ha consentito l’occasionale combustione di sfalci e potature a partire dal 16 settembre 2020 contrasta con la normativa statale e regionale, con il Piano Regionale di previsione incendi 2020-2022 approvato con delibera di giunta regionale 270/2020, che vieta inderogabilmente combustioni di ogni genere e dimensione dal 15 giugno al 30 settembre; nonchè, con la precedente ordinanza sindacale (la n. 45 del 27 maggio 2020) che, conformemente al Piano Prevenzione Incendi, vieta qualsiasi attività di combustione sino al 30 settembre.

Ad integrazione dell’istanza di annullamento presentata nel corso del consiglio comunale, nella mattinata odierna i consiglieri di MSB Futura hanno depositato un’ articolata nota integrativa di contenuto giuridico, con la quale, in punto di diritto, dimostrano l’illegittimità del provvedimento sindacale di cui chiedono l’annullamento in autotutela.

La fondatezza delle motivazioni sinteticamente espresse nell’istanza depositata in consiglio comunale, come già detto, è stata riconosciuta dal Sindaco Carnevale. Tuttavia abbiamo ritenuto opportuno offrire al Sindaco un maggiore approfondimento giuridico, un vero e proprio parere pro veritate che illustri in maniera più esaustiva le motivazioni di diritto sottese alla nostra richiesta.

Quanto alle dichiarazioni “social” del vice sindaco Di Cola, a difesa della legittimità del provvedimento sindacale, non riteniamo replicarvi. – prosegue Raso – Nulla più che una semplice presa di posizione, priva di reali contenuti, e, peraltro, in aperta contraddizione con il Sindaco Carnevale, che, come anticipato, in Consiglio Comunale ha pubblicamente preso atto delle criticità del suo provvedimento.