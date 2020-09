“Brown Eyes”, il nuovo brano della cantante e musicista fondana Chiara Stroia

“Parlare con gli occhi è la più alta forma di espressività, lo specchio dell'anima. Il linguaggio degli occhi è vero, sincero e profondo”.

Sono queste le tematiche al centro del nuovo brano di Chiara Stroia, la giovanissima cantante e musicista fondana che si sta facendo largo piano piano nel mondo della musica a suon di opere, concerti e collaborazioni, non ultima quella con la star Ricky Martin per il brano “Recuerdo”.

Da poche settimane il suo ultimo singolo, “Brown Eyes” (“Occhi Marroni, appunto) è presente sulle maggiori piattaforme musicali, primo fra tutti Spotify. Da pochi giorni è on line anche il video del brano, che in pochissime ore ha già registrato migliaia di visualizzazioni.

“Ho voluto esplorare nuovi stili e sentieri della comunicazione musicale – ha detto Chiara all’indomani dell’uscita del nuovo brano- e devo dire che il risultato mi è piaciuto molto, con un beat principalmente trap che lascia spazio al sound soul e RnB, ambiente quest’ultimo che mi trova molto a mio agio”.

“Brown Eyes” è scritto in inglese, è stato composto e registrato a Parigi, città che ha recentemente influenzato non poco Chiara Stroia, che così si affaccia a nuove sonorità e nuove prospettive artistiche. A produrre il pezzo è stato l’artista DimRaaw, producer francese e polistrumentista.

“Gli occhi sanno raccontare tutti i sentimenti, - dice Chiara parlando del testo del brano- sanno capire tutte le situazioni, tutte le persone in qualsiasi momento. Parlano anche quando chi li possiede non vorrebbe parlassero e questa indipendenza dalla volontà dell’uomo è una cosa straordinaria”.

Il video, reperibile su YouTube, che coniuga atmosfere “urban” e “soul”, è stato girato a Roma da Adriano Giotti, videomaker e regista molto noto.

Chiara Stoia, classe 1995 è una cantautrice laureata in canto jazz presso il conservatorio L.Refice (FR). Giovanissima, ha vinto il talent show su Rai Uno "Chi è di scena?". Autrice di "Le Parole Non Mentono" (Annalisa Scarrone) ed ultimamente coautrice di "Reucerdo", ultima hit di Ricky Martin ft.Carla Morrison. Ha partecipato a molteplici jazz festival a livello nazionale ed internazionale presentando il suo progetto-album "ContaMINAta", un omaggio a Mina in chiave jazz con arrangiamenti originali. Ha da poco terminato un tirocinio post laurea presso il Conservatorio di Parigi.

“Brown Eyes” su Spotify:

https://open.spotify.com/track/1cAJWWF74Cl7vca4n4xAsf?si=yKv3tzP-SViFM3IIIufaOQ

“Brown Eyes” su YouTube:

https://youtu.be/SWZxcXbrQOo