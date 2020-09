Forza Italia replica a Parisella: "Nessuno di noi ha mai pensato di poter sostenere un sindaco diverso da Maschietto"

I consiglieri comunali, eletti nelle liste a sostegno del candidato sindaco Beniamino Maschietto, unitamente a tutti i candidati delle medesime liste, premesso che per volontà dei cittadini di Fondi, espressa lo scorso 20 e 21 settembre, rappresentano già la maggioranza assoluta del prossimo Consiglio comunale di Fondi (16 su 24), a prescindere dal risultato del secondo turno previsto per il prossimo 4 e 5 ottobre, preso atto della dichiarazione apparsa sui social da parte del candidato sindaco Luigi Parisella in cui lascia intendere ed insinua un possibile sostegno da parte di alcuni di noi al suo progetto politico, dobbiamo doverosamente contraddirlo e precisare quanto segue:



il risultato elettorale del 20 e 21 settembre non può in alcun modo giustificare l’idea fantasiosa del candidato sindaco Parisella di possibili accordi incrociati che andrebbero a tradire la volontà degli elettori.

Nessuno di noi ha mai pensato di poter sostenere un sindaco diverso da Beniamino Maschietto per il quale continueremo a chiederne il sostegno perché possa confermare la maggioranza dei suoi voti, anche al secondo turno e con noi possa guidare l’amministrazione della nostra città.

Non abbiamo bisogno di affrancarci da nessuno e soprattutto non siamo assolutamente interessati a sostenere un candidato Sindaco che finora ha solo sparlato e offeso il nostro progetto politico e il nostro candidato sindaco Beniamino Maschietto, le cui capacità ed esperienze sono incontrovertibili nonostante gli attacchi, anche personali, ricevuti durante una campagna elettorale nella quale la rabbia ed il livore di alcuni hanno sottratto spazio al confronto programmatico.

La coerenza e la responsabilità verso i nostri concittadini non ci permetteranno mai di essere al fianco di un sindaco diverso da Beniamino Maschietto.

Il richiamo del candidato Parisella all’art. 67 della nostra Costituzione conferma la sua strategia di voler essere eletto a tutti i costi, anche con consiglieri con cui non ha nulla da condividere. D’altronde, pur di raggiungere il suo risultato personale, Parisella non ha esitato a rinnegare i suoi candidati al consiglio comunale chiedendo ai nostri elettori il voto disgiunto.

La provocazione di Parisella è un invito a tradire la volontà degli elettori e rappresenta un’offesa a noi e anche a chi ci ha sostenuto.

Noi chiediamo ai nostri concittadini che hanno già scelto Beniamino Maschietto al primo turno di confermare la loro fiducia anche al ballottaggio di domenica 4 e lunedì 5 ottobre 2020 e chiediamo anche a coloro che, invece, non lo hanno scelto al primo turno di sostenerlo e sceglierlo al ballottaggio per la sua competenza, serietà, dedizione e per essere promotore di un programma politico credibile e concreto che grazie al nostro supporto in Consiglio comunale potrà essere realizzato nell’interesse della nostra città.

I consiglieri eletti e i candidati delle liste della coalizione a sostegno di Beniamino Maschietto.