Caditoie ostruite, la richiesta di Monte San Biagio Futura: "In caso di piogge rischio allagamento"

In data odierna i consiglieri comunali di “Monte San Biagio Futura” hanno depositato una richiesta di intervento urgente per la manutenzione delle caditoie, in particolare quelle di via Roma, nel pieno centro di Monte San Biagio.

La richiesta fa seguito alle numerose segnalazioni da parte dei cittadini, recepite nelle svariate interrogazioni ed interpellanze in tema di decoro urbano e viabilità già proposte da MSB Futura; da ultimo, a quella presentata all’adunanza consiliare del 17 agosto 2020.

E’ ormai troppo tempo che le caditoie del centro urbano sono completamente ostruite perché non opportunamente manutenute, impedendo il defluire dell’acqua piovana, che inevitabilmente allaga la sede stradale: inconveniente che, come anticipato nelle precedenti interpellanze presentate nel periodo estivo, si è ovviamente verificato con le prime piogge stagionali.

Ciò comporta un concreto pericolo per l’incolumità delle persone, per la sicurezza degli autoveicoli e degli immobili siti a piano strada, con conseguente esposizione delle Ente Comunale alle eventuali richieste di risarcimento del danno; nonché un evidente rischio igienico sanitario.

I cittadini pagano le tasse, ed hanno diritto a rivendicare servizi, corretta manutenzione delle strade, igiene, viabilità efficiente e sicura: chiediamo quindi che si provveda con urgenza alla pulizia e disostruzione delle caditoie, prima che l’intensificarsi delle piogge determini altri e più gravi disagi alla comunità cittadina.

I Consiglieri: Guglielmo Raso, Ermanna Casale, Gianpiero Trani.