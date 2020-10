Francesco Giorgio di Fondi è il nuovo vice presidente del Comitato di ASI UMBRIA

Ha cambiato volto il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Umbria di ASI - Associazione Sportive e Sociali Italiane. Grazie all’impegno profuso e ai grandi risultati raggiunti in termini di promozione sportiva, nei giorni scorsi ASI ha conferito a Emanuele Bertassello, imprenditore di Cisterna di Latina, la carica di Presidente del Comitato Regionale Umbria di Asi; a rivestire il ruolo di Vicepresidente, sarà Francesco Giorgio, giovane imprenditore di Fondi.

Impegnati da anni nella realtà del Softair, e più in generale dello sport, Bertassello e Giorgio si sono distinti per la professionalità con cui hanno gestito le numerose sfide che sono stati chiamati ad affrontare. Già dal 2018, Bertassello indossava le vesti di Fiduciario territoriale ASI per il Comune di Nettuno. Un incarico che gli ha permesso di intraprendere rapporti con Associazioni, Enti e Istituzioni presenti sul territorio di riferimento al fine di promuovere e divulgare le attività dell’ASI, e quindi favorire lo sviluppo del mondo sportivo nella zona laziale valorizzando i principi ad esso connessi. “Sono entusiasta di ricoprire la carica di Presidente del Comitato Regionale Umbria di ASI – ha dichiarato il neopresidente. Il mio operato si svolgerà nel rispetto dei valori di lealtà, condivisione e collaborazione su cui si fonda il mondo sportivo. Nonostante le difficoltà che inevitabilmente si presenteranno – conclude – mi impegnerò affinché venga diffusa la pratica sportiva, nonché il suo insegnamento, come elemento imprenscindibile di benessere e civiltà”.

Grazie all’entusiasmo e all’esperienza del nuovo Direttivo, dunque, si preannuncia un nuovo percorso di attività e iniziative su tutto il territorio Nazionale per ASI Umbria. Un progetto ambizioso che potrà avvelersi della professionalità del Vicepresidente Francesco Giorgio, da anni impegnato nel settore delle Arti Marziali e nel sociale: “L’incarico di Vicepresidente del Comitato Regionale Umbria di ASI rappresenta un ulteriore stimolo per continuare a svolgere il lavoro intrapreso in questi anni – dichiara il neo vicepresidente: promuovere lo sport e i principi ad esso correlati, ma anche allargare il raggio di azione coinvolgendo le realtà culturali, di promozione sociale, del settore del turismo e dell’ambiente di tutto il Terrritorio Nazionale”.