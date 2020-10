Ottobre rosa: Confcommercio Lazio Sud Fondi e Andos insieme per fare sensibilizzazione

Confcommercio Lazio Sud Fondi, Consorzio Fondipiù e la Proloco Fondi collaborano all'iniziativa promossa dal Comitato Andos di Fondi e dal Comune di Fondi, 'Ottobre Rosa', che prevede una serie di iniziative volte a sensibilizzare la prevenzione nella lotta ai tumori al seno, attraverso varie iniziative di informazione e l'apertura di uno sportello informativo orientato alla prevenzione presso Castello Caetani.

Lo sportello nel rispetto delle normative Covid è aperto dal martedì al sabato dalle ore 9.30 alle 12.30. Volontarie esperte saranno a disposizione di quanti vorranno conoscere le modalità da seguire in merito alla prevenzione.

Nei giorni scorsi, la presentazione del programma da parte degli organizzatori alla quale ha fatto seguito la cerimonia di apposizione del fiocco Rosa, al Castello Caetani, che per tutto il mese, rappresenterà la base logistica di tutte le iniziative che verranno messe in campo in favore della prevenzione alla lotta ai tumori al seno nella città di Fondi. Oltre al sindaco Beniamino Maschietto, al presidente del comitato promotore dell'Ottobre Rosa Regina Abagnale erano presenti anche il presidente Confcommercio Lazio Sud Fondi Vincenzo Di Lucia e il Presidente Consorzio Fondipiù Daniele Terenzio.

"Piena disponibilità a collaborare alle diverse iniziative che coinvolgeranno tutte le attività del centro di Fondi e non solo - ha dichiarato il presidente Confcommercio Lazio Sud Fondi Vincenzo Di Lucia -. Le attività commerciali coinvolte come prima cosa apporranno sulle vetrine o all'interno il fiocco rosa a testimonianza dell'adesione all'iniziativa e soprattutto per mantenere accesa l'attenzione delle persone sull'importanza della prevenzione alla lotta al tumore al seno".