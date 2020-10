Mezzi pubblici affollati: l’eurodeputato Salvatore De Meo scrive al ministro De Micheli e al presidente Zingaretti

L’eurodeputato Salvatore De Meo scrive al Ministro De Micheli e al presidente Zingaretti chiedendo di assumere iniziative verso i gestori del trasporto pubblico affinché esso venga garantito nel rispetto delle disposizioni emanate per contenere il contagio da Covid-19.

«Nel periodo immediatamente successivo al lockdown – scrive De Meo - come spesso faccio per i miei spostamenti verso la Capitale, ho utilizzato i mezzi di trasporto pubblico e ho potuto constatare il pieno rispetto delle norme all’epoca impartite per evitare assembramenti e quindi condizioni di rischio del contagio. Nei giorni scorsi, invece, ho nuovamente utilizzato il treno e, con grande rammarico, ho trovato una situazione completamente diversa che ha destato in me una seria preoccupazione, sia per l’eccessivo numero di passeggeri, sia per l’assenza di qualsiasi tipo di controllo in merito alle norme di contenimento del contagio da Covid. Tutti i posti a sedere erano occupati e molti viaggiatori sono stati costretti, loro malgrado, a restare in piedi lungo i corridoi, superando così il limite dell’80% di capienza imposto dalle disposizioni. Una situazione che pensavo occasionale ma che invece, il comitato dei pendolari da me interpellato, mi ha ribadito essere costante nei giorni e soprattutto nelle ore di punta.

Stesse criticità mi sono state confermate da chi, per lavoro o studio, ogni giorno utilizza autobus e metropolitana. Io credo che – continua l’eurodeputato - in una fase in cui si registra un preoccupante aumento dei contagi in Italia e nella nostra Regione, tanto da indurre il Governo ad individuare norme restrittive per contenere il contagio tra la popolazione con particolare riferimento ai giovani, non si può non rilevare che i trasporti pubblici, se non adeguatamente garantiti nel rispetto delle norme anti contagio, rischiano di diventare un pericoloso veicolo di trasmissione».