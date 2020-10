Giornata Nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro: evento in formato ridotto

Con molto rammarico dobbiamo avvisare i nostri associati, soci sostenitori e assistiti che quest'anno a causa dei numerosi contagi derivati da SarsCov2 non sarà possibile svolgere la giornata nazionale come al nostro solito.

Ad annunciarlo è la dottoressa Debora Spagnuolo, Presidente Territoriale ANMIL LATINA.

"Non ci sarà dunque la presenza cospicua dei nostri associati - spiega - ma solo la mia presenza in qualità di Presidente Territoriale di ANMIL Latina e del Vice Presidente Anna Maria Ferreri. Sarà officiata dal Parroco Rettore Don Adriano di Gesù, una messa in suffragio ai caduti sul lavoro nella Basilica Santuario SS Maria del Colle di Lenola e deposta una corona d'alloro al monumento ai Caduti sul Lavoro presente nel Comune. D'accordo con il Signor Sindaco Fernando Magnafico e covid permettendo, l'anno prossimo saremo di nuovo nel comune di Lenola che tanto aveva a cuore di celebrare in maniera degna questa giornata vicino ad ANMIL, nella lotta agli infortuni sul lavoro.

Sono certa che, ad ogni modo, la celebrazione se pur fortemente contenuta conserverà la sua valenza e il suo significato nel costante impegno affinché tutti i lavoratori uscendo la mattina per recarsi al lavoro abbiano garantito il diritto di far rientro nelle proprie case la sera".