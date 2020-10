Destra Sociale: "Non abbandoneremo le periferie, continueremo a vigilare"

Passato il santo, passata la festa!!!

Dopo l'elezione del neo Sindaco Beniamino maschietto, sembra tornare la calma piatta, ma no per la Destra Sociale.

L'Associazione federata a Fratelli d'Italia punta i riflettori sulle periferie, in particolare Selvavetere. Il coordinatore Alberto di Fazio durante la campagna elettorale non si è mai fermato, continuando con le sue battaglie, concentrando soprattutto l'attenzione su un problema grave che affligge la zona da anni, dove mai nessuno ha preso provvedimenti. Parliamo del fosso di Via Guado III in località Selvavetere, dove gli abitanti da anni denunciano la presenza di scarichi abusivi che riversano nel fosso, addirittura anche scarichi industriali di cui emanano odori nauseabondi. A testimoniare il tutto e la Famiglia Grossi, che da anni presentano il problema con esposti al comune di Fondi.

Alberto di Fazio in una nota fa sapere che non è stata solo la famiglia Grossi a denunciare il fatto negli anni, ma anche altri cittadini residenti e villeggianti della zona.

Così interviene Alberto di Fazio:

“Da una nostra ricerca, con degli accessi agli atti fatti negli archivi comunali, siamo risaliti alla cronistoria del problema in questione. Il 23.06.2017 alcuni residenti e villeggianti della zona, inviano al Sindaco di Fondi, all'epoca Salvatore De Meo oggi Europarlamentare e al Direttore Generale del Consorzio di Bonifica sud-pontino, una richiesta con oggetto (Ennesimo sollecito di bonifica-intervento), questo da a significare che già in tempi non sospetti era stato esposto il problema, ma mai nessuno aveva dato peso alla cosa. Segue in data 11.08.2017 un intervento da parte della Polizia Locale Nucleo di P.G.-Ambiente, per sopralluogo fotografico e annessa relazione. Tutto viene girato agli organi competenti, di cui ARPA LAZIO che in data 29.08.2017 intervengono sottoscrivendo un verbale di sopralluogo e prelievo di campioni delle acque, comunicando in seguito con esito sfavorevole ( 23.11,2017 n° prot. 82215) ad una Lavanderia Industriale del posto sanzionando e portando la situazione a conoscenza del comune di Fondi.

Peccato però che la situazione sia morta lì, fino a quando la famiglia Grossi in data 05.04.2018 inoltra al comune di Fondi un'altra richiesta d'intervento URGENTE con in allegato ben 25 foto per dimostrare il continuo disagio igienico-sanitario della zona.

Dopo questa ennesima segnalazione, il Comune invia una nuova richiesta ad ARPA LAZIO per un nuovo sopralluogo.

L'ARPA LAZIO intervenendo ha mandato tutti i risultati dei prelievi fatti con relazione al comune. Visionando tutta questa documentazione abbiamo capito che il problema c'è ed è molto serio...

Sembra però adesso dopo svariati esposti dei cittadini finalmente qualcosa si è mosso.

All'inizio di Agosto del 2020 in località Holiday e comparso come per magia un cartello che indicava lavori di (NUOVI COLLETTORI FOGNARI FONDI MARE: TRATTO DA VIA PONTE BARATTA A VIA CAPRATICA – 1° STRALCIO)...

Guarda caso però tutto a ridosso delle elezioni. Questo tabellone che indica questi lavori che dovranno essere fatti, porta la data di consegna lavori 11.08.2020 e data consegna lavori 09.05.2021.

Staremo a vedere!!! Conclude Alberto di Fazio. Speriamo adesso che non sia stata solo una propaganda elettorale visto che queste periferie sono state determinanti per il neo eletto sindaco Beniamino Maschietto

Destra Sociale vigilerà sulla questione di Via Guado III...SEMPRE!!!"