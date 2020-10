Nuovo rinvio per Sant'Onorato? Il nuovo Dpcm vieta fiere e sagre fino al 13 novembre

Cattive notizie per la Fiera di Sant'Onorato? il nuovo Dpcm firmato domenica sera dal premier Giuseppe Conte vieta espressamente le sagre e le fiere.

L'evento era stato spostato dal 10 ottobre al 14 novembre giorno in cui si scade il decreto.

L'Ana, però, vista la delicata situazione in cui si trova la categoria degli ambulanti, vorrebbe che la fiera fosse confermata.

"La decisione del governo - scrive l'Ana - è il colpo mortale a migliaia di ambulanti di tutta l'Italia che sono fermi da oltre un anno nella loro attività.

Sono come dei fantasmi. Semplicemente inesistenti. Non hanno ricevuto alcun aiuto dallo Stato. E qui, a Fondi, avevano sperato nello svolgimento della Fiera di Sant'Onorato per risollevarsi. E male ha fatto l'apparato amministrativo del Comune a ritardare le procedure per la sua realizzazione, il 10 ottobre scorso, nella ricorrenza della Festa del Santo".