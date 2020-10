Le Lega di Fondi: "Non abbiamo un rappresentante in Consiglio ma il nostro lavoro va avanti"

La Lega di Fondi non resta a guardare quella che da indiscrezioni sembra avere le caratteristiche di una giunta composta con metodo cencelliano.

Presentando il partito per la prima volta alle elezioni amministrative abbiamo deciso di condividere un programma elettorale e la persona che ne avrebbe garantito la sua realizzazione e, di conseguenza, abbiamo dato quel giusto contributo che di fatto ha consentito alla coalizione guidata da Beniamino Maschietto di superare già al primo turno la soglia del 60% e di conquistare il relativo premio di maggioranza.

Infatti, il contributo della Lega con i circa 500 voti di lista ha comunque permesso di ampliare la rosa dei consiglieri della coalizione ed a Beniamino Maschietto di diventare Sindaco.



Abbiamo contribuito con il nostro apporto a non confondere l’elettorato, che si trovava spaesato dalle scelte dettate da una visione non politica, ma da ambizioni personali, con la presenza a Fondi di un leader politico nazionale, tentando così di riportare il confronto fra opposti schieramenti nel corretto ambito politico.

Il coordinamento della Lega di Fondi, nonostante la sua assenza dalla compagine amministrativa comunale, sarà comunque presente sul territorio ed affronterà le questioni che riguardano la nostra città e sarà sempre vicina ad ogni cittadino ed impresa fondana.

Crediamo che Fondi non possa più aspettare e che ogni cittadino abbia il diritto di vedersi garantita non solo legalità e sicurezza, ma anche strade sicure, servizi ed assistenza alle fasce deboli.



La Lega risponderà ai bisogni del territorio con proposte politiche concrete, come è suo stile politico.