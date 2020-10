Moratoria per le aziende in difficoltà a causa delle misure anti Covid: la proposta dell'eurodeputato De Meo

Nei giorni scorsi l’eurodeputato Salvatore De Meo, Forza Italia – PPE, ha scritto alla Commissione europea per conoscere quali iniziative urgenti intende mettere in atto per impedire il fallimento di aziende insolventi a causa della crisi pandemica.

Dopo otto mesi dall’arrivo della pandemia e il susseguirsi di provvedimenti restrittivi adottati dai governi e dalle amministrazioni per arginare i contagi, utili e fatturati delle aziende europee risultano più che dimezzati nel 40% dei casi. Una situazione drammatica che ha comportato l’impossibilità per il 44% di esse di mettere in campo nuovi investimenti produttivi.