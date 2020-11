Ambulanze in attesa per ore e turni estenuanti: nuova denuncia dei sindacati

La situazione dell' emergenza sanitaria in provincia di Latina è sotto gli occhi di tutti.

Purtroppo Ares 118, congiuntamente alla Heart Life Srl e Croce Bianca Srl devono investire maggiori risorse per far fronte a questo momento delicato e garantire l'assistenza in caso di necessità non solo ai cittadini malati o sospetti covid ma, anche, alle emergenze non programmabili che sono in seria difficoltà a causa della prolungata sosta dei mezzi di soccorso presso i P.S.

I lunghi tempi di attesa mettono a durissima prova la tenuta psico-fisica dei lavoratori dell' emergenza sanitaria che devono affrontare turni che vanno oltre le 16 ore lavorative non riuscendo a garantire standar qualitativi e esponendosi ad un elevatissimo stress lavoro-correlato. Il personale sanitario a bordo dei mezzi di soccorso trascorre le ore di attesa vestito con le tute contenitive riscontrando conseguenti ed immaginabili disagi.

Dal più banale bisogno fisiologico al rischio più concentro quando il paziente necessita la somministrazione di ossigeno e le scorte in dotazione non coprono tutta la durata dei tempi di attesa. L’efficacia di protezione dei DPI come tute protettive e filtranti facciali (FFP2) in ambiente chiusi ed stretto contatto con agenti infettivi non è garantita. Si rischia che i DPI, in particolare dei filtranti facciali (FFP2) su dispersioni di droplets ed aeresol, dopo una prolungata esposizione iniziano a perdere efficacia protettiva. Si chiede alla luce di quanto esposto una soluzione della problematica e di valutare, eventualmente, la possibilità di effettuare i cambi nei pressi del pronto soccorso fornendo agli operatori un mezzo aziendale al fine di garantire il benessere psico-fisico dei lavoratori e standard elevati di assistenza qualora i tempi di attesa vadano oltre l’orario di lavoro.

Si richiede, inoltre, supporto logistico di fornitura di bombole di ossigeno sul posto qualora non siano possibili soluzioni alternative con una maggior fornitura dei DPI Tute protettive Rischio Biologico En14126 e soprattutto filtranti facciali (FFP2) se si supera il normale turno lavorativo. La Fp Cgil di Frosinone Latina chiede un immediato potenziamento della rete di soccorso emergenziale nella provincia di Latina, con più personale e più mezzi di soccorso.

Il Segretario FP CGIL Medici Il Segretario Generale FP CGIL FR/LT Virgilio De Blasis Giovanni Salzano