Camminare e tenersi in forma all’aria aperta: la proposta dell’ASD Top Trail

Camminare nella natura, insieme ad appassionati ed esperti dei sentieri e dei cammini delle splendide montagne locali. La proposta arriva dall’Associazione Dilettantistica Sportiva Top Trail di Fondi, ed è rivolta a tutti colori che desiderano fare un po’ di moto all’aria aperta in piena sicurezza, soprattutto in questi giorni in cui si prospetta un nuovo blocco delle attività sociali, professionali e sportive.

“L’idea è semplice –dicono i ragazzi dell’ASD Top Trail, istruttori qualificati CONI – vogliamo coinvolgere le persone per scoprire la bellezza dei percorsi che abbiamo la fortuna di avere qui, praticamente fuori dalla porta di casa, un vero paradiso terrestre fatto di boschi, sentieri, panorami e scorci mozzafiato. Un motivo più che valido per scoprire questi luoghi mentre ci si mantiene in forma, camminando e facendo esercizio fisico soprattutto ora che si è costretti a lungo al chiuso”

La proposta dell’ASD Top Trail, le cui attività le attività verranno fatte rispettando rigorosamente le misure imposte dal governo, è quella di associarsi al gruppo, con una quota di 60 Euro a persona, che comprende:

L’iscrizione all’ASD Top Trail

9 mesi di attività sportiva (da novembre 2020 fino al 31 agosto 2021)

Assicurazione infortuni

2 uscite settimanali

Accesso alle varie discipline quali Fit Walking, Trekking e Light Run. L’attività di trail running è invece esclusa, oggetto di corsi ed eventi a parte per i quali c’è bisogno di contattare direttamente l’ASD Top Trail.

Che il movimento fisico faccia bene a tutti non è un mistero. La camminata in particolare, se fatta all’aria aperta e salubre in luoghi come quelli in cui viviamo, aiuta addirittura il sistema immunitario a rafforzarsi, oltre a portare svariati benefici riguardo pressione arteriosa, colesterolo e diabete. Lo dice anche l’organizzazione Mondiale della Sanità che individua in almeno 1 ora al giorno di camminata l’esercizio fisico minimo per poter stare in forma e attivare quelle forme naturali di difesa che solo il corpo umano riesce a realizzare.

Per maggiori informazioni ed iscrizioni alla proposta dell’ASD Top Trail, qui i dati di contatto:

email: monteveletrail@gmail.com tel & whatsapp: 3356616371