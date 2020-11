Test sierologici direttamente in farmacia: l'annuncio di Federfarma

“I cittadini del Lazio potranno effettuare test sierologici e tamponi antigenici direttamente in farmacia. Questo nuovo, fondamentale servizio, offerto alla popolazione in un momento così delicato, è frutto di un accordo con la Regione che prevede anche che le farmacie vengano inserite nella rete di sorveglianza sanitaria regionale. Un passo avanti importantissimo per limitare la diffusione del Covid”.

Così Andrea Cicconetti, Presidente di Federfarma Roma, spiega l’importanza della decisione, da parte dell’amministrazione regionale, di usufruire anche della capillarità delle farmacie e della fiducia che i cittadini del Lazio nutrono nelle stesse e nei professionisti che ci lavorano per limitare il più possibile il progredire della pandemia e per semplificare le procedure per accedere ai test necessari per verificare la presenza o meno del virus in larghe fasce della popolazione.