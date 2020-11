Crisi, tosap, concessioni e criticità: vertice in Prefettura con gli ambulanti

Il Prefetto di Latina, Maurizio Falco ed il Capo di Gabinetto, Dott. Giovanni Luigi Bombagi, hanno incontrato ieri pomeriggio una delegazione DELL'ANA-UGL di LATINA, composta dal Presidente e dal Segretario Provinciale, Abdel Wahab Ashraf ed Andrea Concetti, dal Presidente di Latina, Antonio Civiero, e guidata dal Segretario Nazionale, Marrigo Rosato.



L'incontro è stata l'occasione per presentare la nuova Associazione degli ambulanti che tanti successi ha collezionato in Italia, a partire dalla fuoriuscita dalla DIRETTIVA BOLKESTEIN.



Ma era necessario fare il punto della situazione sulla gravissima situazione che stanno vivendo gli ambulanti per via della crisi della economia conseguente alla pandemia.



Il Segretario Nazionale ANA-UGL ha chiesto al Prefetto di farsi portavoce verso il Governo della difficile situazione che stanno vivendo centinaia di ambulanti in Provincia di Latina e le loro famiglie.



Ha espresso la forte preoccupazione che se non troveranno aiuti a dalla Stato potranno rivolgersi ad altre forme di finanziamento illecite e trovarsi vittime dell'usura.



Ha infine chiesto al Prefetto di sostenere le richieste già avanzate al Governo, che riguardano:



1- la proroga della LOTTERIA DELLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI e del REGISTRATORE TELEMATICO

2 - LA PROROGA DELLE CONCESSIONI AL 2022

3 - LA ESENZIONE DELLA TOSAP/COSAP FINO AL 2021

4- LA ABOLIZIONE DEI VERSAMENTI INPS NEL 2022

5 - L'EROGAZIONE DI UNA INDENNITÀ MENSILE DA MAGGIO A NOVEMBRE

6 - UN CONGRUO FONDO PERDUTO PER RIPARTIRE



I Dirigenti Locali DELL'ANA-UGL hanno insistito sulla necessità che comunque i mercati - finché le condizioni lo permetteranno - rimangano aperti per dare modo agli ambulanti di coprire, almeno parzialmente, i costi di gestione e sostenere le loro famiglie.



Il Prefetto ha ascoltato con grande interesse gli interventi ed ha espresso condivisione sulle conseguenze sociali che l'attuale crisi sta generando.



Ha quindi rassicurato che invierà una nota ufficiale al Governo sull'incontro e sulle proposte avanzate dalla nostra Associazione.