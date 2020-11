Il sindaco incontra i dirigenti: a Fondi le scuole restano aperte

Alcuni contagi tra gli studenti, casi di positività tra i docenti e assembramenti negli orari di ingresso e uscita dalle scuole sono alcune delle problematiche che i dirigenti degli istituti scolastici della città hanno rappresentato al sindaco di Fondi Beniamino Maschietto nel corso di un incontro che si è tenuto nei giorni scorsi.

Il primo cittadino ha avuto modo di ascoltare a lungo le posizioni, le impressioni e anche le richieste dei referenti di tutti gli istituti della città di ogni ordine e grado.

Erano infatti presenti:

Annarita Del Sole, dirigente dell'Istituto Comprensivo Amante

Adriana Izzo, dirigente dell'Istituto Comprensivo Aspri

Nicolina Bova, dirigente dell'Istituto Comprensivo Don Milani

Daniela Patrizio, dirigente dell'Istituto Comprensivo Garibaldi (in videoconferenza)

Gina Antonetti, dirigente dell'I.T.I. Pacinotti

Rosalba Bianchi, dirigente dell'I.I.S. Gobetti-De Libero

Al termine del lungo confronto, il primo cittadino e i dirigenti sono arrivati alla conclusione che, alla luce dell'attuale quadro epidemiologico e dell'esiguo numero di positivi in rapporto al totale della popolazione studentesca, non ci siano le condizioni per emettere un'ordinanza di chiusura delle scuole.

In caso di positività di studenti o docenti, le classi interessate continueranno ad essere messe in isolamento passando dalle tradizionali modalità di apprendimento in presenza all'ormai consolidata didattica a distanza.