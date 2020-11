Al via la Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti: le iniziative di Fare Verde

Avrà inizio Sabato 21 Novembre la 12a Edizione della "Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti", che anche quest'anno vedrà "FareVerde" con il suo Gruppo Locale di Fondi guidato da Andrea Patriarca, partecipare con un calendario ricco di iniziative, che godono del Patrocinio del Comune di Fondi e della collaborazione della "Casa della Cultura". Tema specifico dell’Edizione 2020 sono “I Rifiuti Invisibili”, cioè tutti quei rifiuti generati durante la produzione e distribuzione dei beni che, però, il consumatore abitualmente non vede, basti pensare che per fabbricare e far arrivare in negozio o a casa uno smartphone che pesa meno di 200 grammi, vengono prodotti ben 86 chilogrammi di rifiuti.



Con lo slogan è “Qual è il tuo peso reale?” la Campagna di Comunicazione cerca di sensibilizzare i Cittadini sul “reale peso” delle loro scelte di consumo, sensibilizzazione che si affianca ai principi fondanti della SERR, cioè le 3R : Riduci, Riusa e Ricicla, a cui si aggiungono le azioni di Clean-Up da parte di Enti, Associazioni e Cittadini per mostrare come ogni attore della società possa, in modo creativo, contribuire a ridurre i rifiuti in prima persona e a comunicare questo messaggio d’azione agli altri. L’Italia è ancora al top in Europa per quanto riguarda la prevenzione dei rifiuti. Su un totale di oltre 7.800 azioni registrate (dato non ancora definitivo) sono infatti 3.469 le azioni registrate nel nostro Paese, tra cui quella di "FareVerde" Fondi: https://ewwr.eu/actions/serr- 2020-fare-verde-fondi/. Ecco nel dettaglio il nostro calendario:



- dal 21 al 29 Novembre: Campagna di Comunicazione Social sui canali Facebook e Instagram sul tema delle 3R;

- Sabato 21: presentazione domanda di iscrizione nel "Registro Nazionale degli Alberi Monumentali" di un esemplare di Quercus Suber presente nel nostro territorio per valorizzare e tutelare il patrimonio ambientale cittadino;

- Domenica 22: Escursione al sito archeologico di Pianara, con azione di Clean-Up all'antico lavatoio di Gegni;

- Venerdì 27: "Buon Compleanno Ecolibri" - donazione di due libri alla Biblioteca Comunale "Dan Danino di Sarra" per arricchire il patrimonio del Progetto "Ecolibri" ideato nel 2017 da "Fare Verde" e che al momento conta 34 volumi donati da Cittadini ed Associazioni.



Dal 2017, anno in cui si è nato ufficialmente il Gruppo Locale di Fondi dell'Associazione Ambientalista "Fare Verde", siamo stati protagonisti di molte azioni di tutela ambientale. Con questa nostra terza partecipazione alla SERR, intendiamo continuare nella nostra attività di sensibilizzazione sul tema dei rifiuti, che pone la riduzione come scopo principale del nostro ideale di Associazione, affiancata dal riutilizzo e in ultimo dal riciclo, perché per noi "il miglior rifiuto è quello non prodotto".