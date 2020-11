Festa dell'albero: Legambiente ha lanciato l'iniziativa "Vasi Comunicanti"

Il Circolo Intercomunale Legambiente “Luigi Di Biasio” anche quest’anno, nonostante le difficoltà dettate dalla pandemia, ha festeggia la Festa dell’Albero con #VasiComunicanti, la nuova iniziativa digitale lanciata da Legambiente.

L’iniziativa permetterà a ognuno di partecipare a distanza ma nello stesso tempo sentirsi vicino agli altri nell’intenzione: celebrare la bellezza della natura e il ruolo fondamentale degli alberi. Senza di loro la vita sulla Terra non sarebbe possibile.

I vasi comunicanti rappresentano un sistema, una comunità numerosa e positiva: connessi alla natura per festeggiarla e prenderci cura di lei anche in questo momento di difficoltà. Ecco il senso di questa bellissima iniziativa che ci invita a piantare un seme a casa, un piccolo albero se abbiamo un giardino, e poi a condividere in rete il nostro gesto di amore per la natura.

Al link https://attivati.legambiente.it/page/70772/petition/1 ci sono tutte le istruzioni per partecipare all’iniziativa, condividere e invitare quante più persone possibile all’azione.

Perché la natura e gli alberi hanno bisogno del nostro aiuto affinché tutti prendano coscienza delle gravi emergenze ambientali che gravano sul Pianeta. Insieme possiamo fare la differenza.