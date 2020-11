No alla violenza contro le donne: il Parco dei Monti Ausoni dona 3 panchine rosse a Monte San Biagio

Il 25 novembre si celebra la “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, istituita nel 1999 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite invitando governi, organismi internazionali e della società civile a organizzare in tale giorno attività volte a informare e sensibilizzare l’opinione pubblica su una delle più devastanti violazioni dei diritti umani, purtroppo ancora molto diffusa.

Condividendo appieno lo scopo e raccogliendo l’invito a impegnarsi alla base di tale giornata internazionale di mobilitazione civile, l’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi ha accolto favorevolmente la richiesta presentata dal Comune di Monte San Biagio (LT) di fornire tre “panchine rosse” da collocare ben visibili in tre aree verdi e parchi gioco comunali presenti sul territorio: nei pressi del Municipio, in via Carro e in località Vallemarina.

Le “panchine rosse” sono state pensate come un simbolo del rifiuto della violenza nei confronti delle donne. Un segno tangibile e permanente di memoria e speranza da diffondere nelle nostre città.

Per questo, mercoledì 25 novembre 2020, il Direttore dott. Lucio De Filippis in rappresentanza dell’Ente Parco ha partecipato alla cerimonia inaugurale, organizzata dal Comune di Monte San Biagio, che si è svolta, nel rispetto delle norme per l’emergenza Covid-19, presso l’area verde accanto al Municipio a partire dalle ore 11,00.