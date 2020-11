“Mal di paura… e altre storie”, Leggimi Sempre torna con Chiara Ingrao

Nel mondo reale quali paure fanno più male? / Quali stravolgono le menti e le facce, / e spargono ansie, e oscure minacce, / per farci obbedire ai loro comandi? / La fifa dei piccoli, o le paure dei grandi? (“Mal di paura”, Chiara Ingrao)

I bambini sono proprio forti! Le bambine sono proprio noiose! O no? (“Piccole pesti”, Manuela Olten)

Io sono chi sono / Io sarò chi voglio_B.B. (“Buffalo Bella”, Olivier Douzou)

In difesa di tutte le bambine, future donne, lunedì 30 novembre alle ore 11:00, Leggimi Sempre propone l’appuntamento in diretta Facebook “Mal di paura… e altre storie”: un’iniziativa-tributo per la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, che attraverso la letteratura intende sensibilizzare anche i più piccoli sul diritto di ogni essere femminile (e di ogni essere umano) a vedere riconosciuta e rispettata la propria natura e volontà, contro soprusi e stereotipi.

Ospite d’onore, la scrittrice Chiara Ingrao, che incontrerà alcune classi dell’I.C. “Garibaldi” di Fondi (LT) e leggerà loro alcune filastrocche dal suo “Mal di paura” (Edizioni Corsare, illustrazioni di Giulia Pintus), toccando con sincerità e delicatezza temi importanti: la paura di essere rifiutati (“Gino”), del buio (“Alessia” e “Piercarlo”), e poi del femminile, del diverso, dello straniero (“Neyla, Branko, Saul, Amina, e…”). Il filo conduttore sarà un confronto tra le innocenti “fife” dei piccoli e le paure degli adulti, che possono portare a comportamenti paradossali e discriminatori.

L’incontro di lettura ad alta voce e dialogo sarà accompagnato dalla chitarra dal vivo di Sandro Sposito di ARS Arte Ricerca Sperimentazione e coinvolgerà tutte le fasce d’età: si svolgerà in presenza della III E della Scuola secondaria di primo grado, nel rispetto delle norme di contenimento anti Covid-19, e, attraverso LIM e altri dispositivi, sarà seguita e partecipata da varie classi dell’infanzia e della primaria, con collegamenti mirati e letture adatte a ciascuna età.

Il momento centrale con Chiara Ingrao sarà incorniciato dalla lettura di altri due albi illustrati. Si inizierà con “Piccole pesti” di Manuela Olten (Giralangolo), per bambini dai 3 anni in su, in cui due buffi maschietti si prendono gioco delle bambine fino all’esilarante rovesciamento finale.

Il momento finale è per i più grandi con l’albo “Buffalo Bella” di Olivier Douzou (Settenove), poetico racconto in rime (tradotte con sensibilità da Giusi Quarenghi) che narra di una bambina che si sente un po’ bambino, o forse viceversa, affrontando con toni e linguaggio consoni ai giovanissimi il delicato tema della fluidità di genere e soprattutto del diritto a essere sé stessi.

«Parleremo di tante paure: paure dei grandi, paure dei piccoli, paure dei maschi e delle femmine. E noi cercheremo di sconfiggerle» ha commentato oggi Chiara Ingrao nell’anteprima dell’appuntamento, sulla pagina Facebook di Leggimi Sempre. «Cercheremo soprattutto di adottare il punto di vista dei bambini e delle bambine: le filastrocche di “Mal di paura” sono rivolte a loro. Non vedo l’ora di incontrare anche i ragazzi e le ragazze della Scuola Garibaldi, dove già qualche ho fatto un’esperienza stupenda di lettura del mio romanzo “Habiba la Magica”».

“Mal di paura… e altre storie” si inscrive nella rosa di eventi della Casa della Cultura di Fondi (network di 21 associazioni tra cui Leggimi Sempre e ARS) dedicati alla Giornata Mondiale contro la violenza sulle Donne, e in particolare all’Associazione Nadyr-Donne contro la violenza (anch’essa parte della CdC), che a Fondi e Terracina gestisce gli sportelli di aiuto alle donne in difficoltà, vittime di violenza.