L'annuncio dell'Ana: la direttiva Bolkestein è stata annientata

L’ANA-UGL PROVINCIALE DI LATINA e FROSINONE esprimono grande soddisfazione per la pubblicazione da parte del ministro del Ministro dello Sviluppo Economico, Sen. Stefano Patuanelli, del Decreto Ministeriale di approvazione delle LINEE GUIDA per il rinnovo delle concessioni degli operatori ambulanti, come disposto dalla Legge n. 77 del 2020.

La pubblicazione delle LINEE GUIDA è l’atto conclusivo con cui lo Stato mette definitivamente fine alla DIRETTIVA BOLKESTEIN in Italia, dando indicazione ai Comuni di avviare, entro il 31 dicembre 2020, le procedure di rinnovo automatico, per 12 anni, delle concessioni in scadenza entro la stessa data.

LA DIRETTIVA BOLKESTEIN E’ STATA QUINDI ANNIENTATA in Italia, grazie all’impegno delle Associazioni NO BOLKESTEIN che hanno sviluppato grandi iniziative di protesta negli ultimi cinque anni nelle più grandi città d’Italia ed anche nelle realtà di provincia.

Proprio a Fondi, lungo la Strada Statale Flacca, si tenne il 9 giugno del 2016 la famosa MARCIA DEI SILENZIOSI a cui presero parte, anche con i loro furgoni, ambulanti delle due Provincie.

Fu una iniziativa che destò grande interesse nell’opinione pubblica e nelle Istituzioni alla quale parteciparono ambulanti provenienti da varie parti d’Italia (Roma,Firenze, Caserta, Napoli) ed alla quale aderirono le Amministrazioni Comunali di molti Comuni delle Province di Latina e di Frosinone: Lenola, Monte S. Biagio, Formia, Roccagorga, San Giorgio a Liri.

Da questa iniziativa si diede impulso a tutte le iniziative degli ambulanti d’Italia che poi portò alle Manifestazioni Nazionali a Roma, a Piazza della Repubblica e davanti alla Camera ed al Senato.

Ed il nostro Segretario Nazionale, Marrigo Rosato, è stato uno dei leader del movimento degli ambulanti che ha saputo interloquire con i rappresentanti del Governo e dei Ministeri, incontrando i leader di tutti i partiti politici (da Matteo Renzi a Matteo Salvini, da Luigi Di Maio a Stefano Fassina, da Carlo Calenda a Maria Elena Boschi, da Cesare Damiano a moltissimi altri), promuovendo iniziative in tutte le Regioni d’Italia e trovando sempre grande ascolto per i problemi che venivano sollevati.

Da oggi la Direttiva Bolkestein non è più un incubo per gli ambulanti d’Italia e per 4.000 ambulanti delle Province di Latina e di Frosinone, che sviluppavano un indotto di circa 35.000 aziende e che davano lavoro a circa 16.000 addetti diretti ed indiretti.

Ora si apre una pagina nuova e ci auguriamo che il Governo ed il Parlamento sappiano ascoltare il grido di dolore di una categoria spossata dalla crisi dal coronavirus che sta soffrendo più di ogni altra gli effetti del calo dei consumi e la perdita del potere di acquisto delle famiglie.