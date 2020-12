Mondiale di Boxe, “Complimenti a Michael, fieri di essere al tuo fianco”

Soddisfazione per il risultato centrato proprio a Fondi, dove nasce anche il sogno di Roberto Massarone, con Le Cinéma Café.

Venerdì sera, infatti, nel palasport di Fondi, il pugile laziale Michael Magnesi che vanta da anni una grande amicizia con l’imprenditore fondano ha conquistato la sua prima cintura mondiale, quella IBO, mandando al tappeto in appena cinque riprese lo sfidante Patrick Kinigamazi.

«È scontato e doveroso da parte mia – spiega Roberto Massarone – fare i complimenti a Michael, atleta vero e amico sincero. Sono complimenti per una carriera fatta di soli successi, che sto vivendo da vicino. Dispiace, purtroppo, che a causa del Covid-19 siamo stati costretti a fare questo incontro a porte chiuse. Dispiace perché Fondi meritava di dare il giusto sostegno a Michael che comunque non ha deluso le aspettative. Ma spero che ci sarà altra occasione. So che Magnesi è un atleta completo e sono sicuro che proverà ancora a migliorarsi. Chissà che in futuro non ci sarà un’altra opportunità di rivedere la boxe che conta nel nostro palazzetto dello sport, io lo spero tanto. Intanto ci godiamo il momento, siamo anche noi un po’ campioni del mondo. E la cosa più bella è che Michael ha voluto legare questo successo non solo a Le Cinéma Café, ma anche alla città di Fondi. Rimarrà scritto negli annali dello sport che – conclude l’imprenditore – un titolo mondiale di pugilato vinto da un italiano è stato conquistato a Fondi».