Ospedali: la Uil Fpl Latina torna a chiedere assunzioni

La UIL FPL Latina, in coerenza con le sue precedenti istanze, ritiene urgentissimo e improcrastinabile velocizzare il processo di reclutamento riguardante il personale OSS, Infermieristico, Tecnico e Medico, poiché sono aumentati in modo esponenziale i contagi Covid-19 tra il personale dispendente! Tale richiesta è finalizzata alla sostituzione contestuale del personale collocato in quarantena obbligatoria, onde garantire i livelli minimi assistenziali e la continuità di pubblico servizio, così come previsto dalla vigente legislazione. Appare ovvio che il personale già provato, a causa degli altissimi carichi di lavoro, non riuscirà a reggere ulteriori sacrifici. Infatti, allo stato attuale, gli stessi lavoratori dipendenti subiscono necessariamente turni di straordinario, prestazioni aggiuntive, blocco delle ferie, cambiamenti repentini dei turni di servizio e stress lavorativo correlato a causa dello stato pandemico in corso. Certa in un Vs. convinto e tempestivo intervento risolutore coglie l’occasione per porgere distinti saluti.