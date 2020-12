Simeone sulla street art: "Ok a una legge che riqualificherà le periferie e i centri urbani della Regione"

“Ho espresso voto favorevole e convinto alla proposta di legge regionale n.222 sulle ‘Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street Art’, approvata questo pomeriggio in Consiglio.

Ringrazio la prima firmataria Marta Leonori per aver promosso una legge che dispone di fatto delle linee guida snelle che bene si adattano non solo a Roma Capitale ma anche e soprattutto a piccoli e medi comuni.

Non c’è dubbio che con questa normativa il settore verrà disciplinato nel modo migliore, assicurando una regolamentazione utile soprattutto per i Comuni. Questa legge punta a sostenere la Street Art perchè si tratta di una forma espressiva di grande impatto visivo, che permette alle amministrazioni pubbliche di rigenerare, riqualificare e valorizzare in chiave artistica luoghi e beni delle città, con particolare riferimento alle aree periferiche.

Ritengo che la riqualificazione delle nostre città passi anche attraverso iniziative di questo genere in grado di far esprimere nei diversi territori della nostra regione le migliori risorse culturali, giovanili e sociali.

Per queste ragioni ho dato una valutazione positiva all’impalcatura complessiva di una legge che va a sostenere in modo più strutturato la creatività giovanile, dando inoltre la possibilità alle amministrazioni pubbliche di favorire un processo di riqualificazione e valorizzazione in chiave artistica delle aree urbane”.