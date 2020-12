Il Natale sta arrivando: il maestro Angelo Macchiusi presenta i panettoni 2020

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Natale è vicino e come ogni anno il Maestro Angelo Macchiusi presenta la nuova collezione panettoni 2020, invitandovi a scegliere il gusto del dolce per eccellenza della pasticceria italiana durante le festività natalizie, il panettone artigianale a lievitazione naturale.

Basi solide ed una perfetta conoscenza del prodotto sono fondamentali, ed è per questo che è nata una collaborazione con la CANTINA SANT’ANDREA, per la creazione del nuovo gusto natalizio FICHI & PASSITO CAPITOLIUM.

Nuovo anche il packaging dal titolo “Il Rinascimento del Panettone” ispirato alla Nascita di Venere, dipinto di Botticelli.

Scegliendo il nuovo gusto troverete al suo interno, una piccola bottiglia di Capitolium, da versare su ogni fetta di panettone, così da esaltarne il gusto.

Quando la tradizione incontra qualità e innovazione, nascono bontà meravigliose, tutti i migliori ingredienti per comporre dei capolavori a marchio Macchiusi:

— Classico uvetta e canditi;

— Classico gocce di cioccolato;

— Fichi e Passito Capitolium;

— Rum, pere e cioccolato 70% Guanaja di Valrhona;

— Pistacchio e amarene;

— Pesca, mandorle e cacao;

— Cioccolato al latte e albicocche.

Modalità di ordine:

—online https://bottega-macchiusi.myshopify.com/ riceverai il panettone direttamente a casa;

—consulta e prenota attraverso le nostre pagine social;

— recati nei punti vendita:

FORNERIA MACCHIUSI (Via di Mezzo, loc.Vallemarina);

PANE IN PIAZZA-BOTTEGA MACCHIUSI (Piazza Matteotti, Fondi);

MACCHIUSI DRINK & BREAD (Viale Europa, Monte San Biagio).

Per qualsiasi informazione chiama o scrivi su whatsapp al numero 351 779 6138

visita il sito https://www.forneriamacchiusi.it/.

Per garantire la massima qualità e freschezza, i panettoni saranno in numero limitato, non fartelo scappare.