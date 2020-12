Fondi, Norma e Corchiano i comuni più ricicloni d'Italia: la nota di Legambiente

Il 16 dicembre si è svolto l'EcoForum 2020 di Legambiente Lazio, con dati forniti da Arpa Lazio, dove sono stati premiati i 177 comuni del Lazio che hanno raggiunto i migliori risultati nella raccolta differenziata. L’appuntamento si è svolto in diretta TV su Rete Oro e sulle pagine Facebook di Legambiente Lazio, La Nuova Ecologia e Rete Oro dove è possibile rivedere l’intero evento.

Quest'anno sono stati premiati ben 177 Comuni Ricicloni, erano appena 11 nel 2015 e 127 nel 2019. Tra i comuni, con oltre i 50.000 abitanti, il comune più riciclone risulta Velletri.

Tra i comuni con abitanti tra 5.000 e 50.000, il comune che ha il risultato migliore nel Lazio nella raccolta differenziata è Fondi. Sul podio del premio 2020, come comuni “ricicloni” e “rifiuti free”: Corchiano (RM) con l’85,7% di differenziata, Norma (LT) 84,7% e Fondi (LT) 84,4%.

Il circolo intercomunale Legambiente"Luigi di Biasio" ringrazia la società De Vizia e il comune di Fondi per il risultato raggiunto e, in modo particolare, i cittadini di Fondi, che hanno contribuito a differenziare i rifiuti in modo corretto e che hanno permesso questo importante risultato.

La sfida ora è quella di puntare a essere Rifiuti Free, abbattendo l’indifferenziato pro-capite. Inoltre la nostra associazione torna a chiedere all’amministrazione comunale di applicare la TARIP cioè la tariffa puntuale secondo il principio “chi inquina paga”. La TARIP adotta un modello per il quale il costo della tariffa tiene conto dell’effettiva quantità di rifiuto prodotto dall’utenza e risulta essere la modalità di pagamento più equa per i cittadini, poiché pagano proporzionalmente al servizio richiesto ed utilizzato, in perfetta sintonia con il principio “meno e meglio conferisco, e meno pago”.