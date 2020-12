Eventi in streaming o en plein air: il cartellone degli appuntamenti natalizi

Quest'anno non poteva che essere in streaming o con esposizioni all'aria aperta il cartellone degli eventi natalizi.

Nonostante le restrizioni per prevenire la diffusione del contagio, non mancano appuntamenti di spessore artistico e volti a tenere vive le tradizioni della città di Fondi (nella foto di copertina di Vincenzo Bucci).

«In un Natale così particolare – commenta l'assessore alla Cultura Vincenzo Carnevale - abbiamo deciso, assieme al sindaco Beniamino Maschietto e al presidente della commissione consiliare Cristian Peppe, di non rinunciare alle tradizionali manifestazioni che si svolgevano in questo periodo. Abbiamo così incentivato gli organizzatori affinché rimodulassero le tradizionali proposte e, ricorrendo ai social e allo streaming, dessero un contributo al Natale 2020. Mancherà il calore del pubblico ma non l'affetto dei cittadini che, siamo sicuri, seguiranno in massa gli attesi eventi».

Presepi e luminarie

Due le esposizioni presepiali, diverse ma ugualmente affascinanti. Al Chiostro di San Domenico è possibile ammirare i capolavori del Maestro Marcello Cassoni, che ha donato alla città di Fondi una collezione di riproduzioni di arti e mestieri tradizionali.

Ogni scenetta, meccanizzata e arricchita con piccoli e grandi effetti, ricostruisce nei minimi dettagli i lavori di un tempo. È possibile dare uno sguardo all'esposizione sulla pagina Instagram del Comune di Fondi, nella sezione in evidenza dedicata al Natale.

Chi volesse ammirare dal vivo i presepi può farlo dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 20:30 compatibilmente con quanto consentito dalle restrizioni governative vigenti.

Proprio per dare la possibilità ad un maggior numero di visitatori di ammirare la mostra allestita, è in fase di proroga la durata dell'esposizione.

Diverso, ma altrettanto, suggestivo, il “Presepe sul Mare” che resterà in piazza Sant'Anastasia fino al 7 gennaio.

Stessa tempistica per le luminarie tra le quali, in vari punti della città, alcune installazione per selfie e foto ricordo.

Il concerto di Natale

Grande attesa per il tradizionale Concerto di Natale in programma martedì 22 dicembre alle 19:30 sui profili Instagram e Facebook e sul canale Youtube del Comune di Fondi.

Dopo lo straordinario successo social del duetto Desire Capaldo e Gabriele Pezone che, con la colonna sonora di “C'era una volta il West”, hanno incantato un milione e mezzo di spettatori, la coppia artistica torna per Natale e si arricchisce di un terzo elemento.

La magnifica voce di Desire, oltre che dal Maestro Gabriele Pezone al piano e all'organo, sarà infatti accompagnata anche da Andrea Tassini alla tromba.

Il concerto, si terrà senza pubblico e in diretta streaming, dal Santuario Madonna del Cielo di Fondi (Chiesa di Santa Maria).

Stesso format anche per gli altri quattro eventi del programma natalizio.

Concorso "Caro Babbo Natale 2020"

Il tradizionale concorso “Caro Babbo Natale 2020”, promosso dall'emittente Radio Antenna Musica 92.2, si terrà mercoledì 23 dicembre, ore 18:30.

L'evento, che si svolgerà senza pubblico presso la sala convegni del Castello Caetani di Fondi, sarà trasmesso in diretta dalla pagina Facebook di Radio Antenna Musica 92.2 e condiviso sui social del Comune. Oltre ai quattro vincitori, saranno premiati altri 80 ragazzi. Il concorso, giunto alla sua 22esima edizione, ha coinvolto gli studenti della scuola primaria.

Il concerto di Capodanno

Concerto di Capodanno – venerdì 1 gennaio 2021, ore 20:00.

Il concerto dell'Epifania

Concerto dell'Epifania – domenica 6 gennaio 2021, ore 20:30.

Raffaele Cherubino (piano e arrangiamenti) e Nicola Marchesini (Controtenore).

La serata si terrà senza pubblico a Palazzo Caetani, sarà presentata da Giovanni Pannozzo e sarà trasmessa in diretta sui canali social del Comune di Fondi.

Il Premio Persona dell'Anno

Premio “Persona dell'Anno 2020”, venerdì 8 gennaio 2021.

Evento a cura dell'associazione Pro Loco di Fondi.

Il Premio Nazionale di poesia "Libero de Libero"

Premio Nazionale di Poesia “Libero de Libero”, domenica 16 gennaio, ore 18:00.

Manifestazione a cura dall'Associazione di servizi culturali Confronto.

I social del Comune per seguire gli eventi in streaming

Facebook

Instagram

Youtube