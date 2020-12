Ponte di via Colle Traiano: il consigliere Marcucci effettua un accesso agli atti

Il Consigliere Comunale Capogruppo di Fratelli d'Italia, spinto dalle numerose segnalazioni riguardo lo stato del Ponte di via Colle Traiano, torna sull'argomento ed effettua apposita richiesta di accesso gli atti per vederci chiaro.

Queste le parole del consigliere Stefano Marcucci: “Sollecitati dai residenti della contrada San Magno, è doveroso verificare lo stato del ponte di cui ci eravamo precedentemente occupati insieme a Destra Sociale, rilevando una situazione di incuria e rischio per gli automobilisti e per i pedoni, per via dei parapetti insufficienti, della carreggiata troppo stretta per i mezzi che vi transitano e dei segni di usura che rendono legittimi i dubbi circa la stabilità della struttura stessa; sono infatti anni che il ponte versa in tali condizioni. Una situazione davvero preoccupante, visti i precedenti italiani a riguardo, che richiede un intervento di manutenzione immediata, prima che accada l’irreparabile.

Di seguito il testo integrale della richiesta di accesso agli atti sul Ponte di Via Colle Traiano.

Oggetto: RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DA PARTE DEL GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA FONDI.

Con la presente, io sottoscritto Stefano Enea Guido Marcucci, nato a Fondi (LT) il 25.12.1989 d ivi residente in Via Roma n. 140, in qualità di Consigliere Comunale Capogruppo di Fratelli d'Italia, ai sensi degli articoli 22 e 23 del Regolamento degli Organi del Comune di Fondi, formalizzo richiesta di accesso agli atti e contestuale rilascio copie dei documenti amministrativi in relazione alla circolazione stradale del Ponte di via Colle Traiano sito a Fondi in località San Magno. Nello specifico si richiede la documentazione relativa: alla procedura di messa in sicurezza del Ponte;  ai sopralluoghi intervenuti sul sito da parte delle autorità. Tale documentazione dovrà pervenire entro e non oltre 3 giorni dalla data di richiesta, ai sensi dell’art. 23 del Regolamento degli Organi del Comune di Fondi. Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che è tenuto al segreto d’ufficio nei casi previsti dalla legge, nonché alla tutela dei dati personali, contenuti nei documenti richiesti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali. Dichiara, altresì, sotto la propria personale responsabilità, che le copie richieste saranno utilizzate esclusivamente per l’espletamento del mandato elettivo ricoperto. Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/03 e prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03. Nell’attesa di un sollecito riscontro porgo distinti saluti.

Fondi 03 dicembre 2020

Il consigliere comunale Stefano Enea Guido Marcucci