Niente open day al Pacinotti: la scuola si presenta con un tour virtuale

Tour virtuale dell’Istituto Pacinotti di Fondi

L’ITI “A. Pacinotti” di Fondi e SS. Cosma e Damiano, istituto tecnico tecnologico e Liceo Scientifico opzione delle Scienze applicate, ha appena pubblicato sul proprio sito web istituzionale, un tour virtuale della scuola.

Si afferma così come uno dei primi istituti in zona a rendere possibile la visita dei propri ambienti a distanza e quindi in totale sicurezza. Una scelta innovativa e sensata dettata anche dall’attuale scenario nel quale stiamo vivendo.

La dirigente scolastica, Prof.ssa Gina Antonetti e tutto il personale della scuola ha scelto di rinunciare agli Open day in presenza, consci che adesso il bene più importante sia preservare la salute di tutti.

Il tour virtuale è visitabile all’indirizzo: www.itisfondi.edu.it