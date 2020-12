Al via le nuove domande per il servizio civile con i Falchi di Pronto Intervento

Al via le domande per il Bando 2020 del Servizio Civile Universale - Cesv - da svolgere presso i Falchi Pronto Intervento Volontariato della Protezione Civile della città di Fondi. Un'opportunità

da non perdere perché

“il servizio civile è un'occasione di formazione e di crescita personale”. Un'opportunità preziosa anche sotto l'aspetto umano:

“si tratta di un anno ricco di nuove esperienze che permettono di lavorare su se stessi, ma allo stesso tempo, di mettersi a disposizione dell’altro”.

La domanda deve pervenire entro l'8 Febbraio 2021 alle ore 14.

Quest’anno la candidatura DEVE ESSERE PRESENTATA ESCLUSIVAMENTE ON-LINE. Innanzitutto

dovete dotarvi dell’Identità digitale SPID, poi presentare la domande attraverso la piattaforma “Domanda on Line” (DOL), raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo

https://domandaonline.serviziocivile.it/

Di seguito condividiamo il Bando 2020 con tutte le informazioni necessarie:

http://www.csvlazio.org/scn/_0doc/UGyL5377IlvaloredellaprevenzionenellaprovinciadiLatina.pdf

Per maggiori informazioni, potete rivolgervi ai numeri:

0771 511029

328 2782693.