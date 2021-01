Virtual open day per conoscere l'istituto "Giovanni XXIII" di Monte San Biagio-Lenola

L'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" di Monte San Biagio-Lenola, per superare le difficoltà imposte da questo particolare momento, propone una versione virtual del classico open day, che come sempre è l'occasione per illustrare l'offerta formativa agli allievi dell'ultimo anno della primaria, ai genitori interessati alle iscrizioni per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria.

Giovedì 7 gennaio e sabato 16 gennaio 2021 il dirigente scolastico Clara d'Ari, con alcuni docenti responsabili dell'inclusione e della continuità, con i docenti referenti dei plessi dei diversi ordini di scuola, accoglierà in una stanza virtuale bambini e genitori per parlare dell'offerta formativa del nuovo anno.

Il tour proseguirà attraverso filmati con i quali i docenti presenteranno progetti e attività dell'offerta formativa già realizzati e ancora da realizzare.

Seguiranno i curiosi esperimenti scientifici proposti dagli allievi della scuola secondaria. Sarà,inoltre,l'occasione per parlare della sezione ad indirizzo musicale della scuola secondaria e non potrà mancare il filmato nel quale i docenti dei differenti strumenti(clarinetto, chitarra, percussioni e pianoforte) presenteranno le loro attività didattiche. Concluderanno il tour le responsabili dei plessi che risponderanno a dubbi e curiosità di bambini e genitori.

L'organizzazione dell'iniziativa sta registrando una buona partecipazione : docenti ed allievi stanno preparando i loro contributi e hanno strutturato insieme il volantino di invito.

Va inoltre sottolineato che l'istituto comprensivo cerca di utilizzare, quando possibile,ambienti esterni dove svolgere le lezioni e abbracciare la didattica outdoor per vari progetti.

Tutto ciò è reso possibile dal fatto che gli edifici scolastici si trovano a pochi passi da ambienti tranquilli, immersi nella natura e facilmente raggiungibili.