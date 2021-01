E' l'albero di Raffaella Leone il più votato: i risultati del contest organizzato dalla Pro Loco

Terminata la gara del concorso: "Scatta la foto" al tuo presepe e albero di Natale indetto dall'Associazione Pro Loco Fondi (LT).

Tutti i 98 partecipanti sono stati bravi con le composizioni tradizionali, artistiche, originali e innovative.

Si è votato fino alle 24,00 di martedì 5 gennaio 2021 con l'attribuzione dei "like" sui partecipanti attraverso la pagina Facebook della Pro Loco Fondi si è provveduto a fare anche degli screenshot (immagini dello schermo) per cristalizzare i "Mi piace" ottenuti da ciascun partecipante.

Oltre 500.000 le visualizzazioni sulla pagina e migliaia le interazioni.

Ai primi dieci saranno attribuiti attestati e premiati (menzionandoli) durante la cerimonia "Persona dell'Anno" che si svolgerà in streaming sui sociale Facebook, Instagram e YouTube del Comune di Fondi e della Pro Loco sabato 9 gennaio 2021 alle ore 19,00.

La classifica

1° - Raffaella Leone 1261

2° - Mamma Sara Fiore e figlia Jasmine Mastrobattista 1107

3° - Corrado Pallisco 861

4° - Rita di Vito 592

5° - Nonno Pasquale Ciano e nipote Riccardo Migliore 281

6° - Franco Rotunno e Maria Luisa De Leo 230

7° - Enzo Sanguigni 196

8° - Luca Brogna 188

9° - Giada Saccoccio 160

10° - Anna Izzi 151

Il commento della vincitrice

Davvero una bellissima esperienza partecipare al concorso della Pro Loco di Fondi “Presepe e albero di Natale: scatta la foto” che ci ha tenuto compagnia durante il Santo Natale e le festività; in questo periodo, così particolare, tra zone rosse, arancioni e il timore del Covid-19.

Un concorso che ci ha uniti, ci ha fatto fare squadra e condividere con tanti parenti e amici una gara che, di giorno in giorno, diventava sempre più avvincente, facendoci sorridere e ridere tutti insieme e proiettandoci in un tempo e in uno spazio indefiniti.

È stato meraviglioso cogliere l’occasione del concorso per parlare con tanti amici lontani che si sono appassionati e a loro volta hanno condiviso e fatto votare, vivendo un abbraccio virtuale che si è spostato tra regioni, province, paesini, fino a raggiungere tanti paesi stranieri e sostenere alberi e presepe che ormai non erano più solo nostri ma di tutti coloro che con il like li hanno fatti propri.

Un unione di colori, lingue, culture, religioni, tradizioni diverse, insieme nello stesso post, per lo stesso motivo.

Quest’anno la magia del Natale si è arricchita e ci ha comunicato ancora una volta che solo insieme si fanno grandi cose e si può vincere.

Grazie di cuore a tutti

Raffaella Leone