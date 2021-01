Albo delle Associazioni: per iscriversi c'è tempo fino al 30 aprile

È stato pubblicato l'avviso per l'aggiornamento dell'albo delle associazioni del Comune di Fondi.

Per far pervenire la propria adesione o per confermare l'iscrizione già sottoscritta nel corso degli anni precedenti, c'è tempo fino al 30 aprile.

«Con l'albo – commentano l'assessore alla Cultura Vincenzo Carnevale e il presidente della commissione che si occupa dei medesimi temi Cristian Peppe – il Comune riconosce l'importanza e il valore strategico delle associazioni come espressione di pluralismo, compartecipazione e condivisione con importanti ricadute sul territorio. Si tratta di uno strumento prezioso sia per l'Ente, che può avere un quadro completo degli interlocutori per promuovere eventi ed iniziative, sia per le associazioni stesse che, iscrivendosi all'albo, acquisiscono un ruolo di interazione privilegiato con il Comune. Una priorità che si traduce in visibilità, sinergie collaborative, snellezza delle procedure organizzative e celerità nell'ottenimento di locali, patrocini, strumenti o risorse».

Per modalità, recapiti e ulteriori informazioni pubblichiamo l'avviso completo.

AVVISO

Il Regolamento di istituzione dell’Albo delle Associazioni Socio-Culturali, approvato con deliberazione consiliare n. 97 del 14/11/2016, prevede, all’art. 6 l'aggiornamento annuale degli Albo delle Associazioni.

Le Associazioni che intendono, per la prima volta, essere iscritte negli Albi nel corrente anno, devono presentare entro e non oltre il 30 aprile 2021 apposita istanza mediante l’allegato Modello A debitamente compilato e sottoscritto scaricabile sul sito istituzionale www.comune.fondi.lt.it).

La domanda va inoltrata al Comune di Fondi all’indirizzo PEC: comune.fondi@pecaziendale.it

Le Associazioni già iscritte devono presentare, entro la stessa data – 30 aprile 2021, la seguente documentazione:

- Mod. B (scaricabile sul sito istituzionale www.comune.fondi.lt.it), debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante dell’associazione;

- copia della documentazione relativa ad eventuali modifiche apportate allo Statuto, agli organi direttivi ed alle sedi sociali;

La comunicazione va inoltrata al Comune di Fondi all’indirizzo PEC: comune.fondi@pecaziendale.it

(Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso l’Ufficio Cultura del Comune di Fondi - Tel. 0771/507305 - 421. Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale www.comune.fondi.lt.it ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009.