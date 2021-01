Nuovo progetto per l’Handball Club Fondi: nasce rossoblu news

Negli ultimi giorni del turbolento 2020, l’Handball Club Fondi ha deciso di dare vita ad un nuovo progetto, pubblicando il primo numero di “Rossoblu News”, il periodico di informazione che vi terrà informati e aggiornati sulle attività del club, facendovi avvicinare sempre di più ad uno dei sodalizi più longevi della pallamano italiana, nato nel 1967 e che continua a promuovere, diffondere e praticare lo sport della pallamano con scopo ricreativo, educativo e didattico, impegnandosi nella formazione fisica, sociale e morale di ogni atleta.

Il nuovo giornale, diretto dalla giornalista Alessandra Aprile, sarà lo spazio in cui dare visibilità a risultati, interviste e curiosità sulle nostre squadre, partecipanti in questa stagione ai campionati di Serie A Beretta maschile, Serie A2 femminile, U17 maschile e U15 maschile e femminile, ma non solo. Abbiamo infatti attivato, pur se in misura ridotta a causa dell’attuale impossibilità di coinvolgere scuole e mini atleti, il progetto “Facciamo rete”, che oltre a promuovere il potenziamento del processo di alfabetizzazione motoria e di educazione sportiva, si arricchisce di una serie coordinata di attività che interagiscono nello sviluppo psico-fisico e comportamentale di ogni atleta, attraverso la rete sport-sociale-corretta alimentazione, con la collaborazione di professionisti specializzati.

Queste le impressione della direttrice responsabile, Alessandra Aprile:

“Non è un caso se abbiamo atteso gli ultimi giorni del 2020 per pubblicare il primo numero del nostro nuovo progetto, Rossoblù News. Gli ultimi giorni di un anno difficile, complicato, doloroso, anomalo, che non avremmo mai immaginato di dover vivere. Un anno che, con molta probabilità, non vedevamo l’ora di lasciarci alle spalle e cancellare totalmente, ma che il sodalizio caro al presidente De Santis, spinto dal trasformare ogni difficoltà in un’opportunità, ha tramutato nell’anno della resistenza. Insomma, un anno da dimenticare, diventato invece un anno da ricordare”.

Per quest’ulteriore iniziativa, un ringraziamento particolare va ai nostri sponsor privati e agli enti pubblici, tra cui la Regione Lazio, senza i quali non avremmo potuto realizzare tutto ciò. Ai nostri ragazzi e alle loro famiglie, che continuano a fidarsi e ad affidarsi a noi. A voi, che avete scelto di seguirci. Alla nostra tenacia, che ci ha permesso di guardare avanti con fiducia e ottimismo.

Buona lettura e buona pallamano a tutti!