Rischio idrogeologico: chiesti i contributi per progettare tre maxi interventi

La giunta municipale ha deliberato una richiesta di contributo per le spese di progettazione relative a tre interventi finalizzati alla messa in sicurezza di altrettante aree a rischio idrogeologico.

MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL CANALE PEDEMONTANO

Richiesta di contributo per la progettazione: 294.945 euro.

Leggi la delibera di Giunta.

CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL MONTE CASERECCIO (zona ubicata tra via Sant'Agata e via Madonna della Rocca)

Richiesta di contributo per la progettazione: 330.268 euro.

Leggi la delibera di Giunta.

MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL RIO QUERCE

Richiesta di contributo per la progettazione: 1.131.937 euro.

Leggi la delibera di Giunta.

La richiesta dei contributi necessari alla progettazione rappresenta il primo passo dell'iter per la realizzazione delle 3 opere in oggetto.

L'ottenimento dei finanziamenti consentirebbe l'apertura di una corsia preferenziale in vista di futuri bandi e stanziamenti governativi tali da rendere possibili interventi complessi e onerosi, del valore di milioni di euro, che il Comune non potrebbe mai realizzare in solitaria. Si parla infatti di 4milioni e mezzo di euro per il progetto di messa in sicurezza del Pedemontano, di 4milioni e 800 mila euro per intervenire sul Monte Casereccio e di 12 milioni e mezzo di euro per la mitigazione del rischio idraulico in zona Rio Querce.