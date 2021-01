Pallamano: un'ottima HC Fidaleo Fondi cede di misura al Pontinia

Una bella ed avvincente partita quella di sabato scorso tra l’HC Fidaleo Fondi e l’HC Cassa Rurale Pontinia. Al termine di 60’, in cui le padrone di casa sono state sempre costrette a rincorrere, la capolista Pontinia si imponeva con il risultato di 24-27.

Partivano subito forte le ospiti che, nel giro di pochissimi minuti, si portavano subito sul +3. Manzo e compagne non si disunivano e, pian piano, iniziavano a proporre il loro gioco. A metà del primo tempo, proprio con una rete del capitano Manzo, le rossoblù si riportavano sul -2. A quel punto, però, le padrone di casa pagavano un po’ lo scotto dell’esordio e la condizione fisica del giocare una partita dopo circa un anno: le ragazze di Pontinia ne approfittavano e riallungavano nuovamente sul +6. Con la rete dell’11-15 messa a segno da Rial, si concludeva il primo tempo.

Una volta tornate in campo, la formazione ospite spingeva subito forte sull’acceleratore. Le ragazze di mister Damiano Macera, tuttavia, restavano aggrappate al risultato anche grazie all’ottima prova del portiere Peppe e - negli ultimi minuti - veniva fuori il grande spirito di abnegazione di questo gruppo. Tutte le ragazze si impegnavano al massimo, consce di poter riagguantare le avversarie. Nonostante la grande rincorsa, però, le fondane dovevano arrendersi 24-27 a una formazione di certo più esperta e con più minuti sulle gambe.

“Nonostante il risultato, devo dire che sono molto soddisfatta di come è andata la partita. Siamo arrivate con la consapevolezza di non sapere bene la nostra condizione fisica, a causa di qualche stop e perché non giocavamo da circa un anno - commenta l’estremo difensore rossoblù Clelia Peppe -. Sicuramente siamo partite anche con molta ansia: era la nostra prima partita e, quello con il Pontinia, era un derby. Nei derby, si sa, si cerca sempre di dare il tutto per tutto e lottare fino alla fine e devo dire che noi ci siamo riuscite, perché da uno svantaggio di -8 siamo arrivate ad un -2 contro una squadra che rispetto a noi ha più partite nelle gambe. Ovviamente in queste settimane cercheremo di correggere i nostri errori e di ottenere qualche soddisfazione per il lavoro che svolgiamo ogni settimana”.

HC Fidaleo Fondi – HC Cassa Rurale Pontinia 24-27 (P.T. 11-15)

HC Fidaleo Fondi: Agresti, Amicucci 1, D’Ambrosio 6, Giardino 2, Guglielmo, Lombardi, Manzo 3, Peppe, Pavljanic, Rial 1, Saraca 5, A. Zizzo 6, C. Zizzo. All. Damiano Macera.

Pontinia: Addonizio 1, Bellu 3, Bianchi, Cialei, Conte 11, Faiola, Galletti, Geminiani 1, Judge 6, Lambiasi, Podda 4, Rivard, Rossetto, Tasciotti 1. All. Ciro Iengo.

Arbitri: Falcone - Donnangelo.