Semaforo malfunzionante: l'interpellanza orale del consigliere Tiziana Lippa

Oggetto: impianto semaforico incrocio Via Arnale Rosso – Via Fucito – Via Ponte Nuovo.

La scrivente Consigliera Comunale Tiziana Lippa, appartenente al gruppo consiliare Fondi Terra Nostra presenta alle SS.LL. la seguente interrogazione.

Premesso:

che molti concittadini ci hanno segnalato che da circa un mese risulta funzionante esclusivamente con il lampeggiante intermittente giallo l’impianto semaforico posto all’incrocio tra via Arnale Rosso – Via Fucito – Via Ponte Nuovo;

che a seguito di tali segnalazioni abbiamo potuto accertare che risulta estremamente pericoloso - innanzi tutto per i pedoni - attraversare tale incrocio, stante l’elevata velocità delle autovetture che percorrono nei due sensi di marcia Via Arnale Rosso;

che la situazione di pericolo è ulteriormente accresciuta dalla mancanza (parziale) della obbligatoria segnaletica orizzontale quali strisce pedonali e strisce di arresto, cancellate dal rifacimento parziale del manto stradale, effettuato, casualmente, proprio a ridosso delle scorse elezioni comunali (dunque oltre quattro mesi or sono) e dalla mancanza (parziale) della obbligatoria segnaletica verticale, fondamentale proprio in caso di semaforo spento o lampeggiante;

che il perdurare di tale situazione è stato il motivo del verificarsi di vari incidenti su tale incrocio, procurando dunque danni materiali ai malcapitati e ai loro automezzi.

Tanto premesso la sottoscritta Consigliera Tiziana Lippa del Gruppo Consiliare Fondi Terra Nostra

INTERROGA

Il sindaco e gli assessori competenti per:

Conoscere se e in quali tempi questa Amministrazione intende procedere alla riparazione dell’impianto semaforico ed al rifacimento e/o integrazione della segnaletica orizzontale e verticale, eliminando in tal modo il grave stato di pericolo rilevato; Avere conferma che tutta la segnaletica orizzontale e verticale, così come era presente e come sarà, ci auguriamo a brevissimo, ripristinata, risponde alle norme del Codice della Strada e nello specifico a quanto previsto agli artt. 106 e 107 del D.P.R 495/92. Chiarire quali siano state le ragioni che hanno causato e tuttora causano il mancato intervento dell’Amministrazione per risolvere nei congrui tempi un problema di ordinaria manutenzione, dunque di semplice soluzione; Conoscere se l’Amministrazione intende verificare tempestivamente altri potenziali problemi simili su tutto il territorio Comunale e procedere con tempestività allo loro soluzione;

Si attende risposta orale al prossimo Consiglio Comunale.

Gruppo Fondi Terra Nostra

La Consigliera Comunale

Tiziana Lippa