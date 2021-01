Giovani, imprese, programmi e finanziamenti: il futuro dell’Europa è oggi

L'approccio al mondo del lavoro e l’imprenditoria giovanile, il sistema bancario italiano, il rilancio delle piccole e medie imprese, la nuova agricoltura, i finanziamenti e i programmi Ue, sono alcuni dei temi al centro di un ciclo di webinar organizzati sulla piattaforma digitale www.insiemeineuropa.it, realizzata dall’eurodeputato Salvatore De Meo, che ha come comune denominatore informare e comunicare le possibilità e le opportunità che l'Unione Europea mette a disposizione di cittadini, imprese ed Enti locali.

«Questa prima serie di incontri del 2021 – dichiara l'onorevole De Meo - segue il ciclo svolto lo scorso anno dove la consistente partecipazione di utenti ha confermato “la voglia di Europa” e di essere informati sulle tante proposte, stimoli e incoraggiamenti che l’Unione Europea offre. Questi otto nuovi appuntamenti, previsti dal 28 gennaio al 28 maggio prossimo, sono un passaggio ulteriore per rafforzare la presenza dell’Europa nei territori e nei cittadini. Il filo conduttore – continua l'eurodeputato - che lega ogni singolo incontro non può che essere rappresentato dalla possibilità di finanziamenti nell’ambito di strategie e programmi indicati dalla Commissione Europea. Il primo incontro di giovedì 28 gennaio sarà dedicato ai giovani e a come meglio approcciare al mondo del lavoro cercando di suggerire loro, con l’aiuto di professionisti del settore, modalità e regole da utilizzare riguardo le varie fasi di un colloquio lavorativo o di presentazione di una propria candidatura. Gli appuntamenti successivi – illustra Salvatore De Meo – saranno invece dedicati all’orientamento su vari finanziamenti europei, sul futuro del sistema bancario italiano dopo le nuove regole Ue, sull'esperienza di giovani imprenditori raccontate in prima persona, sulle nuove energie prodotte dall’agricoltura, sul programma Erasmus+ che rappresenta ancora una grande opportunità per i giovani, sulle soluzioni e proposte per il rilancio delle piccole e medie aziende, sui nuovi modelli produttivi legati all’agricoltura. Credo – conclude De Meo – che questa ulteriore serie di iniziative possa contribuire ancor di più non solo ad una maggiore formazione dei nostri giovani, ma anche alla possibilità di approfondire temi importanti, riguardo le politiche economiche e finanziarie e comprendere meglio le modalità di accesso ai vari bandi di finanziamento europeo che possono essere conosciuti gratuitamente iscrivendosi alla piattaforma www.insiemeineuropa.it».